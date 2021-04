Stade de Reims : le joli message de Guion aux supporters

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Vendredi soir, en même temps que Jean-Pierre Caillot confirmait au micro de Canal+ que David Guion quitterait le Stade de Reims à la fin de la saison et serait remplacé par Oscar Garcia, on pouvait lire dans les tribunes d'Auguste-Delaune une banderole sur laquelle les supporters champenois avaient écrit : "De la Ligue 2 à l'Europe, merci monsieur Guion". Un message que le principal intéressé à apprécier, comme il l'a déclaré en conférence de presse.

"On a vraiment passé de grands moments ensemble"

« Ça fait vraiment plaisir, et chaud au cœur. On a passé quatre ans exceptionnels ici, on a dépassé tous les objectifs que l’on s’est fixés, de la Ligue 2 à la Coupe d’Europe et c’est aussi grâce aux supporters, à leurs encouragements. On a vraiment passé de grands moments ensemble. J’avais dit dès mon premier jour que je voulais partager beaucoup d’émotions avec les supporters. Je pense que pendant quatre ans, ça a été le cas. Je les remercie chaleureusement mais j’aurai l’occasion de les remercier personnellement. »

« C’est très frustrant de ne pas voir leurs visages, de ne pas entendre leurs cris, leurs encouragements, de ne pas les voir dans les tribunes. Je les ai quittés il y a presque une saison déjà. Je suis vraiment content du travail que l’on a fait et ils peuvent être fiers de leur équipe. »