Stade de Reims : le jour où Guion a ouvert les yeux à un champion

Comme les supporters rémois l'ont justement fait remarquer via une banderole lors du match contre l'OM (1-3) vendredi dernier, David Guion les a beaucoup faits voyager depuis 2017, de la Ligue 2 à l'Europe. Et l'entraîneur a eu le temps de marquer nombre de ses joueurs. Ainsi, le gardien Edouard Mendy, aujourd'hui à Chelsea mais qui s'est révélé en Champagne entre 2016 et 2019, a expliqué à France Football combien le technicien lui avait permis d'ouvrir les yeux.

"Tu es champion la première saison où tu es titulaire en L2 et t’es pas content !"

« Une fois pro, j’ai complètement changé de mentalité. Je suis devenu beaucoup plus agressif par rapport au fait de garder ma cage inviolée, que les joueurs devant moi sentent que s’ils se font passer, je serai là. Avoir ce côté bestial dans le fait de résister, de pas vouloir prendre de but. A Reims, on avait tout ramassé et on avait l’opportunité de battre le record de buts encaissés (22). Mais on a commencé à beaucoup souffrir, à en encaisser. C’est humain, il y a une sorte de décompression. »

« J’étais tellement obnubilé par le fait de ne pas prendre de but que j’en oubliais que j’étais champion de France. Le coach David Guion m’a dit : « Mais Edou, est-ce que tu te rends compte ? Tu es champion la première saison où tu es titulaire en L2 et t’es pas content ! » Il m’a fait un peu ouvrir les yeux par rapport à ça, pour trouver un juste milieu. »