Stade de Reims : les dessous de la réintégration d'El Bilal Touré

El Bilal Touré a voulu forcer son départ du Stade de Reims cet été mais le club champenois n'a pas cédé, sous l'impulsion du président Caillot. Et tout semble rentrer dans l'ordre. Touré a fait son retour à l'entraînement après avoir séché les séances collectives ces dernières semaines. Et il figure dans le groupe pour la venue de Montpellier ce dimanche. « Il s’entraînait tout seul mais il a beaucoup travaillé, a confié Oscar Garcia, son entraîneur, à L'Union. Il s’est entraîné avec le groupe cette semaine, et il a demandé pardon pour ce qu’il fait, auprès du groupe et de moi. »

Oscar Garcia indulgent

Et à lui d'ajouter : « Il s’est entraîné toute la semaine, il s’est excusé… Son retour est une très bonne nouvelle mais surtout pour lui. C’est une décision intelligente. Il est jeune, il peut faire des erreurs. L’important pour moi, ce n’est pas ce qu’il a fait mais ce qu’il va faire maintenant. »

J-1 avant la première de la saison à domicile ! Découvrez les 23 joueurs retenus par @oscargarciaj pour cette rencontre face au @MontpellierHSC 👇



🚑 Zeneli, Donis, Konan, Hornby

— Stade de Reims (@StadeDeReims) August 14, 2021