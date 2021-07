Stade de Reims - Mercato : 3 cadors de L1 suivent Mbuku

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

En début de mercato, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a annoncé que deux joueurs avaient des bons de sortie, ses attaquants Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. Soit les deux grosses valeurs marchandes de l'effectif. Le premier est parti à Villarreal, vainqueur de la dernière Europa League, moyennant 12 M€.

Quant au second, il est courtisé, selon le compte Twitter JaLoMe_Info, par trois des quatre premiers du dernier championnat ! Le LOSC, tenant du titre, serait le plus chaud pour attirer l'ailier gauche. Mais Lyon et Monaco seraient également venus aux nouvelles. Le Stade de Reims attend 9 M€ pour lâcher son joueur mais vu cette concurrence, la mise pourrait rapidement augmenter !

Lille s’intéresse à Mbuku ! ⬇️



D’après nos dernières informations, nous pouvons confirmer le fort intérêt de #Lille pour le joueur de #Reims , Nathanaël #Mbuku 🇫🇷.



Discussions en cours afin de connaître les exigences du #SDR. #OL et #ASM sur le dossier. #MercatoLOSC. pic.twitter.com/KedQxvxzeg — JaLoMe-Info (@JaLoMe_Info) July 20, 2021