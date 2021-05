Stade de Reims – Mercato : Boulaye Dia n'est plus l'élément le plus bankable du club !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Si jusqu'à présent Boulaye Dia s'imposait comme la principale valeur marchande du Stade de Reims, le meilleur buteur du club (14 réalisations) va voir sa cote baisser cet été à un an du terme de son contrat (2022). Pour Reims, le jackpot pourrait venir d'un autre offensif : Nathanaël Mbuku (19 ans).

Mbuku mis à prix à 20 M€

Sur les derniers mois, l'international U20 a gagné en maturité en Champagne et son profil intéresse de plus en plus. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mbuku ne sera pas retenu à tout prix l'été prochain comme l'a fait savoir son directeur général Mathieu Lacour à l'Union.

« Le deal était clair quand il a prolongé l'année dernière : il bénéficie d'un bon de sortie autour des 20 M€. Si tout le monde y trouve son compte, il ira grandir ailleurs. Si le club et le joueur ne s'y retrouvent pas, on sera tous contents de continuer une saison de plus », a clarifié le dirigeant. Le prix est connu. Reste à déterminer les courtisans.