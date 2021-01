Stade de Reims - Mercato : Boulaye Dia va provoquer plusieurs départs en Champagne

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

S'il disposait d'un bon de sortie sur le mois de janvier, Boulaye Dia (24 ans) devrait finalement rester au Stade de Reims. Aucun club n'est en effet arrivé dans le bureau de Jean-Pierre Caillot avec l'offre de 15 M€ attendu.

Comme le rapporte L'Equipe, le club champenois a bel et bien reçu une offre du Torino (insuffisante) mais aucun club anglais – ni West Ham, ni Crystal Palace - n'a matérialisé la proposition adéquate pour le néo-international sénégalais (12 buts en L1 cette saison).

Si Boulaye Dia s'apprête donc à rester sans soucis à Reims, cela pourrait amener le club stadiste a entériné d'autres départs dans le secteur offensif. Le prometteur Hugo Ekitike (18 ans) – qui devrait prendre de la place dans le groupe après le départ de Dia – va finalement être prêté à Vejle (D1 danoise). Même chose pour Moïse Sakava à Differdange (D1 luxembourgeoise). Peu utilisés par David Guion, Fraser Hornby (21 ans) va également filer.

Mathieu Lacour fait le point

Dans les colonnes de l'Union, Mathieu Lacour (DG du Stade de Reims) fait le point : « Fraser Hornby va être prêté, sans option d'achat. Onze clubs se sont positionnés pour l'accueillir. Des pensionnaires de la D2 allemande, de la D1 des Pays-Bas et de l'Ecosse. Il doit choisir le meilleur projet afin qu'il acquiert de la confiance, du temps de jeu afin qu'il nous revienne plus fort ».

Concernant Boulaye Dia, le dirigeant a également confirmé la tendance qu'il reste : « Il y a eu de vrais projets. Par exemple un club comme le Torino s'est officiellement positionné. On ne l'a jamais poussé vers la sortie et nous sommes ravis qu'il continue l'aventure avec nous. Il va nous aider et sa cote ne va pas chuter ».