Stade de Reims - Mercato : Chavalerin fait 2 révélations sur son départ

Arrivé en 2017 au Stade de Reims, Xavier Chavelerin a quitté le club cet été, direction Troyes. Un choix plutôt surprenant dans la mesure où l'ESTAC, même si elle est désormais dans le giron du City Group, demeure un promu avec des moyens pas franchement supérieurs à ceux du double finaliste de la C1. En conférence de presse, le milieu de terrain a justifié son choix, entre dernière saison décevante et rêve d'Espagne.

« La dernière année a été difficile sur le plan mental parce qu’on a eu du mal a faire du jeu, à obtenir des points. Je pense que changer de club va me faire du bien. J’ai suivi Troyes l’année dernière en Ligue 2, j’ai vu le jeu qu’ils proposaient et c’était du beau football avec des victoires à la clef. J’avais fait part au Stade de Reims que si je partais, c’était pour l’Espagne parce que j’aimerais vivre là-bas. Et puis Troyes est venu me chercher et j’ai accepté. » Des châteaux en Espagne au stade de l'Aube, ça fait quand même un changement assez radical !

