Stade de Reims – Mercato : Guion prêt à sacrifier Boulaye Dia pour la bonne cause ?

Alors que sa direction communique sur la qualité de l'effectif et n'éprouve pas forcément le besoin d'investir davantage d'ici au 5 octobre, David Guion multiplie les sorties pour alerter sur les manques du Stade de Reims. Après Metz, le technicien avait notamment appuyé sur la légèreté de la défense.

« Un départ de Boulaye permettrait de réajuster »

Lancé par Téléfoot sur le cas de Boulaye Dia, dernier joueur à bénéficier d'un bon de sortie, David Guion a laissé entendre qu'il pourrait sacrifier son attaquant pour obtenir plusieurs joueurs à la place : « On sait que si Boulaye part, il faudra inévitablement le remplacer et on sait aussi que ça peut peut-être nous permettre de réajuster notre effectif. Notre début de championnat n'est pas bon mais nous ne sommes qu'en début de saison. Un départ de Boulaye permettrait de réajuster sur quelques postes. On verra. Pour l'instant, toute ma concentration est portée sur le match de jeudi soir », a-t-il glissé.

Reste que pour sacrifier Boulaye Dia, il faut avoir des offres. Pour l'instant, cela ne se bouscule pas au portillon pour l'ancien joueur de Jura Sud que Reims entend monnayer 15 M€. Le prix d'un Serhou Guirassy à Rennes...