Stade de Reims - Mercato : Mbuku ouvre la porte à un départ

Lors d'une interview pour le quotidien régional L'Union, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a expliqué que deux de ses joueurs bénéficiaient d'un bon de sortie : Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. L'attaquant de 19 ans est notamment courtisé par l'OM en France, même si la dizaine de millions attendue par Caillot devrait refroidir les Phocéens. Mais des contacts à l'étranger existent. Et vu la réponse de Mbuku à une question de Téléfoot sur son avenir, on comprend qu'il ne devrait plus être champenois la saison prochaine.

"Pour l'instant je suis un joueur du Stade de Reims et on verra ce qu'il en est lors du mercato… Ça veut dire que tout est possible, tout peut arriver." En dehors de l'intérêt marseillais, qui s'explique par le fait que le président, Pablo Longoria, multiplie les pistes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau si son plan A échoue, aucun autre intérêt n'a filtré pour le val-de-marnais.