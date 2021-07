Stade de Reims - Mercato : Penneteau fait son retour en Ligue 1 ! (officiel)

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Sept ans après son départ de Valenciennes, Nicolas Penneteau retrouve la Ligue 1. Le gardien de 40 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Charleroi, s'est officiellement engagé avec le Stade de Reims pour deux saisons, soit jusqu'en juin 2023.

"Expérience et professionnalisme : deux mots qui viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'il s'agit de présenter Nicolas Penneteau. Auteur de plus de 700 matchs en professionnel, le portier natif de Marseille a paraphé en faveur des Rouge et Blanc jusqu'en 2023", peut-on lire sur le communiqué du club champenois.

✔️ Expérience

✔️ Professionnalisme

✔️ Exigence



Nicolas Penneteau, 711 matchs en pro à son actif, rejoint le SDR et portera le numéro 3️⃣0️⃣ 👉 https://t.co/rvg1mb2xxW



Bienvenue Nicolas ! 🧤🔴⚪️ pic.twitter.com/M083kmTSb8 — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 5, 2021