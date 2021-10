Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia a validé la signature d'un attaquant

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le Stade de Reims compte un nouveau joueur dans son effectif professionnel. N'Dri Philippe Koffi, jeune attaquant de 19 ans issu de la réserve, a paraphé un bail de trois ans qui le lie au club champenois jusqu'en 2024. Il s'est vu attribuer le numéro 27. Auparavant, il a brillé avec les U19 et la réserve des Rouge et Blanc.

Pour autant, Oscar Garcia connaît déjà bien ce joueur, à qui il a donné du temps de jeu depuis le début de la saison. Dès sa première apparition, à Rennes le 12 septembre, Koffi avait marqué le second but rémois. Il a aussi fait des entrées contre Lorient (29 minutes) et Lille (23) avant d'être titularisé face à Nantes (70). On peut donc même penser que l'entraîneur espagnol est à l'origine de la signature de l'attaquant ivoirien.

Le jeune attaquant Franco Ivoirien #Ndri_Philippe_Koffi🇫🇷🇨🇮 vient de signer son premier contrat professionnel avec le #Stade_de_Reims🇫🇷 jusqu’en 2024. pic.twitter.com/augaajqVeI — Foot d'Afrique (@FootdAfrique) October 14, 2021