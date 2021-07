Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia annonce un départ

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Le départ de l'ailier droit du Stade de Reims, Dereck Kutesa, se précise. Absent ce samedi du groupe rémois pour la double confrontation face au RC Lens (1-2, 1-1), le Suisse, arrivé à l'été 2019 à Reims en provenance de Saint-Gall, devrait être prêté une saison avec option d'achat à Zulte-Waregem, en Belgique.

Après les deux rencontres face aux Sang et Or, l'entraîneur champenois, Oscar Garcia, a confirmé son départ devant la presse. "Je crois que oui. Mais il était blessé, aussi, il avait un problème aux adducteurs." La saison dernière, Dereck Kutesa a disputé 28 matchs de Ligue 1 pour 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées.

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims @oscargarciaj après la défaite 2 buts à 1 face à @RCLens en match de préparation #FBsport pic.twitter.com/JKWKfdj2dJ — France Bleu | Stade de Reims (@FBStadedeReims) July 24, 2021