Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia récupère une piste du RC Lens

Il y a deux jours, l'intérêt du RC Lens pour l'attaquant finlandais Joel Pohjanpalo avait été dévoilé par le compte Twitter MSV Foot. Cependant, cette même source a précisé hier que le joueur sous contrat jusqu'en 2022 avec le Bayer Leverkusen n'était pas une priorité pour les Sang et Or, seulement un plan B. Mais, qu'en revanche, le Stade de Reims avait pris des renseignements sur lui. Transfermarkt situe la cote de Pohjanpalo à 2,5 M€.

En 2016, l’attaquant finlandais était LE joueur le plus prolifique dans les cinq grands championnats parmi les joueurs qui avaient inscrit au moins quatre buts ! Le Finlandais avait alors disputé 104 minutes de Bundesliga et marquait donc un but toutes les 26 minutes en moyenne (huit frappes, dont cinq cadrées). Il avait réussi le petit exploit de se classer devant Mario Balotelli, Edinson Cavani, ou encore Gonzalo Higuain et Luis Suarez.

UPDATE: le Stade de Reims suivrait également le joueur finlandais.



L’Union Berlin aurait tenté mais en vain, il se rabattrait finalement sur Taiwo Awoniyi de Liverpool. #SDR #BayerLeverkusen #Finland https://t.co/ncFiitiPLP — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 21, 2021