ASSE, Stade de Reims - Mercato : le coup bas d'Oscar Garcia à Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Entraineur depuis peu du Stade de Reims, Oscar Garcia, a fait part cette semaine du besoin de renforcer son effectif pour l’année prochaine. L’ancien coach des Verts serait en contacts avancés avec une piste de son ancien club, Andreaw Gravillon. Comme l'a rappelé cette nuit Nicolo Schira, spécialiste des transferts, l'ancien Lorientais est notamment cité comme une piste de l’ASSE.

Le joueur appartenant à l’Inter Milan, pourrait finalement signer rapidement en faveur du Stade de Reims sous la forme d'un transfert entre 3,5 M€ et 4,4 M€, selon les informations de l’Equipe. Le joueur est également suivi à l’étranger, Besiktas et Wolfsburg seraient également très intéressés.

Si cette piste devant s'évanouir, l'ASSE a ciblé l'ancien joueur du PSG Tanguy Kouassi cet été. Celui qui peut évoluer comme milieu ou défenseur central ne joue pas beaucoup depuis son arrivée au Bayern Munich l'été dernier.

Andrew #Gravillon has chosen #Reims. He will leave #Inter on a permanent deal. Saint Etienne, Lorient (rejected by the centre-back), Montpellier and Venezia were interested in him. #transfers