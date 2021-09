Stade de Reims - Mercato : les 3 raisons pour lesquelles Oscar Garcia se retrouve dans les petits papiers du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

On ne va pas se mentir, et même les supporters du Stade de Reims en conviendront, l'annonce qu'Oscar Garcia pourrait entraîner le FC Barcelone dans les jours à venir a fait sourire tout le monde. C'est que le Catalan enchaîne les échecs depuis son passage victorieux au Red Bull Salzbourg (2015-17). A Saint-Etienne comme à l'Olympiakos et au Celta Vigo, ses expériences ont été courtes et marquées par les échecs. Alors pourquoi le grand Barça s'intéresse-t-il à lui ? Il y a trois raisons.

La première, la plus simple, c'est qu'il s'agit d'un ancien de la maison, imprégné des préceptes de jeu de Johan Cruyff. Oscar Garcia a été formé à la Masia et a joué dans toutes les équipes de jeunes jusqu'aux pros entre 11 et 26 ans. La deuxième, la plus importante, c'est qu'il est très proche de Jordi Cruyff, aujourd'hui directeur du football du FCB. Les deux hommes se sont connus à la Masia et ont travaillé ensemble au Maccabi Tel-Aviv en 2012-13. Cette proximité conduit à la troisième raison : le Barça pourrait décider de nommer un intérimaire jusqu'à la saison prochaine, où il frapperait un grand coup. Dans ce cas, Oscar Garcia représenterait une option peu onéreuse et pas exigeante, ce qui a son avantage en ces temps de crise.

🤝 Òscar Garcia, que trabajó con Jordi Cruyff en el Maccabi Tel Aviv, es uno de los candidatos al banquillo si se va Koeman



📂 Su nombre se puso sobre la mesa durante una reunión técnica con directivos y se está valorando su candidatura



✍️ @gbsanshttps://t.co/yW5kb98gNL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 25, 2021