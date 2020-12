Stade de Reims – Mercato : un autre attaquant que Boulaye Dia sur le départ en janvier ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si Boulaye Dia (23 ans) est le seul joueur de l'effectif du Stade de Reims à bénéficier d'un bon de sortie lors du mois de janvier, David Guion pourrait enregistrer d'autres départs dans le secteur offensif.

D'après la presse néerlandaise et plus précisément le programme Voetbalpraat, Kaj Sierhuis (22 ans) intéresse fortement le Feyenoord Rotterdam. Reste que le club local n'a pas forcément les moyens de s'affranchir d'un transfert et pourrait, dans un premier temps, débarquer sous la forme d'un prêt de six mois.

Recruté pour 4 M€ en janvier dernier, l'attaquant international Espoirs batave (12 capes, 9 buts) peine à faire son trou en Champagne. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, Sierhuis n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois avec Reims...