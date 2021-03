Stade de Reims - Mercato : un autre cadre sur le départ en plus de Dia ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Boulaye Dia n’est peut-être pas le seul cadre du Stade de Reims à préparer ses valises au mercato. Thomas Foket pourrait imiter son coéquipier cet été. Selon Voetbal24, le latéral droit de 26 ans pourrait dire oui à un retour à la Gantoise, qui serait sur le coup pour 6 millions d’euros.

« Gros salaire + transfert à 6 M€, il partira »

A ce tarif-là et dans un contexte de crise sanitaire et économique, Jean-Pierre Caillot ne devrait pas avoir trop de mal à dire non au club belge, sachant que l’intéressé fait partie des gros salaires du club champenois. « Depuis son passage en sélection, il s’est amélioré. Mais gros salaire + transfert à 6 M€, il partira », fait observer le compte Reims VDT.