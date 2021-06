Stade de Reims - Mercato : un buteur nigérian à nouveau dans le viseur ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour cet été, le président Caillot a accordé peu de bons de sortie. Mais deux d'entre eux reviennent à des attaquants, en l'occurrence Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. Ce qui signifie que le secteur offensif du Stade de Reims pourrait se retrouver fort dépourvu quand Oscar Garcia sera venu. une ancienne piste pourrait être de nouveau explorée.

En effet, il y a un an, les Rouge et Blanc avaient lorgné Olakunle Olusegun, buteur nigérian de 19 ans. Depuis, il a été transféré au BK Fremad Amager, qui évolue en deuxième division danoise. En 6 matches, il a marqué… 5 buts. Un rendement assez exceptionnel car le dépaysement a dû être total. Ce qui prouve sa valeur et devrait l'inciter à aller voir plus haut.

Des médias nigerians l'annonçait au @StadeDeReims l'an passé. Transféré en D2 danoise 🇩🇰 cette saison, la pépite Olakunle Olusegun a vraiment du talent (vidéo ⤵️) ! Sous contrat jusqu'en 2025, à suivre 😏 #MercatoSDR https://t.co/cq0hI6RFsw — 🚩Corner à la Rémoise (@A_LaRemoise) June 14, 2021