Stade de Reims - Mercato : un club se lance enfin pour Mbuku

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Jean-Pierre Caillot s'était montré très clair dès la fin de saison dernière actée : deux joueurs du Stade de Reims bénéficiaient d'un bon de sortie, Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. Soit ses deux plus fortes valeurs marchandes. En les transférant, le club champenois s'assurait les revenus nécessaires pour rebâtir son effectif après le départ de David Guion et l'arrivée d'Oscar Garcia.

Dia est parti à Villarreal moyennant 15 M€ et Mbuku devrait bientôt prendre lui aussi la porte de sortie. En effet, le compte Twitter JaLoMe-info assure que l'AS Monaco a pris contact avec les dirigeants rémois pour négocier un transfert. Le club princier, qualifié pour la Champions League, cherche un attaquant et il aurait les moyens de verser la douzaine de millions attendue par le SdR pour laisser filer son gaucher de 19 ans.

Monaco accélère pour Mbuku ! ⬇️



D’après nos dernières informations, nous pouvons confirmer les discussions avancées entre l’#ASM et #Reims pour Nathanaël #Mbuku 🇫🇷.



Négociation en cours afin de connaître les exigences du #SDR. Monaco recherche un attaquant. #MercatoASM pic.twitter.com/tH1ux0P8l2 — JaLoMe-Info (@JaLoMe_Info) July 28, 2021