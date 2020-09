Stade de Reims – Mercato : un joli chèque va tomber grâce à Mendy (Rennes)

Transféré de Reims à Rennes il y a un an pour 4 M€, Edouard Mendy pourrait bien rapporter gros aux deux clubs. En effet, le gardien sénégalais plait à Chelsea qui a amorcé des discussions pour le recruter. En conférence de presse hier, Nicolas Holveck a notamment confirmé l'approche des Blues et le fait qu'il ne chercherait pas à tout prix à retenir Mendy.

2,5 M€ dans les caisses rémoises

« On est au stade de discussions, il n’y a vraiment aucun accord pour l’instant, loin de là, a fait savoir le président rennais. On sait quelle est la valeur d’Édouard en tant que joueur et en tant qu’homme, aussi, car dans notre vestiaire, c’est un joueur très important. Ça fait partie du mercato, je suis bien incapable de vous dire ce qui se produira, mais pour l’instant Édouard est un joueur du Stade Rennais Je peux comprendre l’envie d’Édouard. Il nous en a fait part, maintenant il n’est pas non plus dans le pire club d’Europe, il va aussi jouer la Ligue des Champions s’il doit rester. À l’instant où on se parle, il fait partie du Stade Rennais et il en fait bien partie ».

Selon certaines indiscrétions, le deal pour Edouard Mendy pourrait se régler contre un chèque dépassant les 20 M€. Offre qui permettrait à Reims de récupérer un peu de liquidités imprévues. En effet, selon L'Equipe, les Champenois doivent récupérer 15% de la plus-value réalisée. Soit aux alentours de 2,5 M€ si le deal se conclut effectivement au montant évoqué. Du côté de Rennes, Rui Silva (Grenade) est le favori pour prendre la suite d'Edouard Mendy.