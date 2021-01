Stade de Reims - Mercato : une touche pour Fraser Hornby

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Plus que deux jours plein et le mercato hivernal refermera ses portes. Comme toujours, un panic buy aura lieu dans les dernières heures. Il devrait prendre naissance de l'autre côté de la Manche, les clubs britanniques prenant visiblement plaisir à travailler dans l'urgence. D'ailleurs, un dossier pourrait concerner le Stade de Reims.

Les Champenois voudraient en effet voir partir leur jeune attaquant anglais Fraser Hornby. Si Boulaye Dia avait quitté le club cet hiver, l'ancien d'Everton aurait eu sa chance lors de la deuxième partie de saison. Mais ça ne serait pas le cas, ce qui implique un départ du remplaçant pour avoir un peu de temps de jeu. En Ecosse, les médias assurent qu'Aberdeen, actuel 3e du championnat derrière les Rangers et le Celtic, est intéressé. Il reste 48h pour trouver un terrain d'entente…

"Aberdeen could turn to Scotland U21 striker Fraser Hornby as Sam Cosgrove's short-term replacement."



I would 100% be behind this signing, keeping tabs on few young Scots abroad. he's really good. Link-up play, touch and strength are great but we would probably hoof ball to him.