Stade de Reims, OM – Mercato : Boulaye Dia estime avec franchise ses chances de départ

Durant les trois mois et demi de Mercato estival qui ont agité la Ligue 1, Boulaye Dia a régulièrement été évoqué comme partant au Stade de Reims. Mais pour le moment, l'attaquant rémois est toujours au club.

Le buteur champenois a d'ailleurs été décisif lors du bon résultat nul ramené par le Stade de Reims sur la pelouse de Rennes (2-2), en inscrivant le but de l'égalisation en deuxième période. Un clin d’œil plutôt savoureux puisque l'on connaît l'intérêt rennais pour Dia plus tôt dans l'été.

Du 50-50 selon lui

Justement, l'attaquant rémois a-t-il disputé ses dernières minutes sous le maillot rémois. Au micro de Canal Plus, le buteur n'a pas caché que tout était possible. « Je peux pas vous répondre. On verra demain. C'est du 50-50 encore », a assuré Dia. De quoi lui promettre une dernière journée chaude jusqu'au terme du Mercato.