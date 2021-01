Stade de Reims, OM - Mercato : Boulaye Dia fait durer le suspense sur son avenir

Le doublé de Boulaye Dia contre l’ASSE samedi (3-1) et sa place de co-meilleur buteur de la L1 avec Kylian Mbappé ne lui ont pas donné la grosse tête. Avec 12 réalisations, l’attaquant du Stade de Reims est pourtant au sommet de la hiérarchie et suscite bon nombre de convoitises au mercato. Ce large éventail ne le fait pas non plus bouger d’une oreille alors que l’OM, West Ham et des clubs anglais et italiens sont très intéressés par son profil cet hiver.

« Moi je suis bien à Reims, c'est une bonne famille »

« Je peux (partir), tout comme je peux rester (rires), a-t-il nuancé au micro de Téléfoot. Ce n'est que le début (du mercato), le mois est très long. Je ne pense pas à ça, je suis concentré sur les résultats de l'équipe, sur moi-même, pour continuer à faire des bonnes performances et à marquer des buts. [...] Moi je suis bien à Reims, c'est une bonne famille. Après, on connaît ma situation, j'ai un bon de sortie, c'est ce que je peux vous dire. » Ces derniers jours, son agent avait laissé entendre que Dia (24 ans) pourrait attendre cet été pour quitter le Stade de Reims.