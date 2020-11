Stade de Reims, OM – Mercato : un autre joueur que Boulaye Dia est promis à un grand club

Si Boulaye Dia occupe le devant de la scène au Stade de Reims avec huit buts depuis le début de saison, d'autres joueurs brillent également. C'est le cas de Marshall Munetsi, le milieu de terrain zimbabwéen qui s'est imposé dans l'entrejeu.

Dans les colonnes de l'Union, David Guion dresse les louanges d'un joueur à qui il promet un très bel avenir. « Depuis qu'il est arrivé, c'est certainement le joueur qui a le plus progressé. Il est en train de se rendre indispensable au milieu de terrain. C'est un joueur complètement tourné vers le colectif. On va continuer à le faire progresser techniquement. Lorsqu'il aura réussi à être plus à l'aise dans ses orientations, il ira dans un grand club ».

Munetsi se considère déjà dans un grand club

Du côté de Marshall Munetsi, le milieu considère déjà faire partie d'un grand club, et espère replacer le Stade de Reims dans une position plus favorable au classement. « Je suis très heureux dans ce grand club. Ici, les gens sont adorables, j'apprends beaucoup. Ce qui me chagrine, c'est la position de l'équipe au classement. On va se battre pour remonter et retrouver une position plus conforme aux saisons précédentes », a confié le milieu rémois.