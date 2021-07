Stade de Reims : Oscar Garcia veut voir jouer son équipe comme le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Arrivé cet été sur le banc du Stade de Reims où il a succédé à David Guion, Oscar Garcia, qui fut l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne en 2017, a dévoilé sa philosophie de jeu au micro de RMC Sport, confirmant qu'il voudrait jouer avec ballon comme le FC Barcelone et sans ballon comme Salzbourg.

"Oui c'est ce que je veux, même s'il y a des matchs où on ne pourra pas le faire. Mais c'est l'idée. Les joueurs techniques jouent très bien au ballon mais avec le football moderne, ça ne suffit pas. On doit faire plus de choses, c'est ça qu'il faut travailler", a expliqué le technicien espagnol dans le RMC Football Show. Rendez-vous donc le 8 août prochain pour savoir comment se traduira cela sur le terrain.

