Stade de Reims : Pierre Ménès a assisté à une horrible boulette à Dijon

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le Stade de Reims va beaucoup mieux. Après un début de saison calamiteux, les hommes de David Guion enchaînent les solides prestations et les victoires contre les mal classés comme le FC Nantes (2-1) et plus récemment à Dijon (1-0).

Dimanche, Boulaye Dia a ainsi permis au club champenois de s’offrir un matelas plus confortable sur la zone rouge pour pointer à une 12e place plus sécurisante avec 38 points. En Bourgogne, les coéquipiers de Yunis Abdelhamid ont il est vrai été bien aidés par une erreur d’Anthony Racioppi, coupable d’avoir relâché une frappe anodine devant Dia.

« Reims a gagné à Dijon sur une énorme erreur de Racioppi et un but de Dia qui n’avait pas marqué depuis longtemps », a analysé Pierre Ménès sur son blog. Sur le plateau du CFC, le consultant de Canal+ avait déjà taillé un short au gardien dijonnais : « Tu ne peux espérer te maintenir en Ligue 1 avec un gardien de ce niveau. » Aujourd’hui, c’est tout le Stade de Reims qui en profite.