Stade de Reims : Pierre Ménès ne valide pas encore le redressement rémois

Le Stade de Reims s’est enfin réveillé ! Imprenable à Montpellier (4-0), le club champenois a ouvert son compteur de victoires cette saison en L1 et réussit l’exploit de placer trois joueurs dans l’équipe type : Boulaye Dia (auteur d’un triplé), Thomas Foket et enfin Valeron Berisha. Pierre Ménès applaudit la belle victoire rémoise en terres héraultaises mais ne pense pas que ce championnat soit encore joué d’avance.

Ménès et le poids des stades vides

« Pourtant mal en point, Reims a remporté une victoire écrasante à Montpellier. Alors évidemment, les circonstances n’ont pas aidé les Héraultais. Pénalty et rouge pour Hilton, un ciseau, une autre expulsion, encore un penalty… Et un triplé pour Boulaye Dia, qui est donc meilleur buteur du championnat après huit journées. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Champenois mais qui prouve qu’avec ces matchs à huis clos ou dans des stades à 90% vides, tout peut se passer en permanence. Ce qui va nous donner un championnat encore plus difficile à lire que d’habitude », affirme le consultant de Canal+ sur son blog.