Stade de Reims - PSG (0-2) : Guion a vu son équipe lancer enfin sa saison !

Le Stade de Reims a expérimenté le terme toujours très contesté de « défaite encourageante. » Hier, en clôture de la 5e journée de L1, les hommes de David Guion se sont inclinés face au PSG... mais avec les honneurs. Foi de David Guion, qui ne doit pourtant pas trop aimer ce genre de constat en tant qu’entraîneur chevronné.

« On savait que ce serait difficile surtout avec nos moyens actuels, les joueurs suspendus et l’élimination jeudi après 120 minutes de jeu. Mais les joueurs ont bien répondu à ce que j’attendais d’eux, a confié le coach du club marnais au coup de sifflet final. Je ne doutais pas que ce groupe allait à un moment se retrouver. On a joué avec nos valeurs et nos forces. J’avais demandé aux garçons d’avoir du panache. De se défendre et je trouve qu’ils ont bien répondu. »

Guion frustré par le poteau de Dia

Guion aurait juste apprécié que la frappe sur le poteau de Boulaye Dia (61e) finisse au fond des filets du PSG. Il n’est pas le seul. « Je ne pense pas à la victoire mais cela aurait enflammé un peu plus le match. Après, vu le schéma très offensif du PSG, il y avait de la place pour jouer. On a manqué de justesse, de culot aussi. Mais cela montre que l’équipe peut faire mieux. C’est encourageant pour la suite », a-t-il conclu.