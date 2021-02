Stade de Reims : Reims et un autre club de L1 proches d'un accord pour la baisse des salaires

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Alors que les droits TV restent un sujet épineux du football français, une bonne nouvelle est arrivée pour deux clubs de Ligue 1. D’après Midi Libre, Laurent Nicollin est sur le point d’aboutir à une baisse de salaires de ses joueurs.

« On avance très bien et on espère entériner un accord avec tout le monde d’ici quelques jours. Pour l’instant, 90 % des joueurs ont donné leur aval pour effectuer des sacrifices financiers, par le biais d’une baisse de salaires ou de primes dans leur contrat. Il n’y a que trois ou quatre joueurs qui manquent à l’appel », se félicite le patron du Montpellier HSC dans les colonnes de Midi Libre.

En filigrane, Nicollin a expliqué que la donne était sensiblement la même du côté du Stade de Reims. « Avec Reims, on va être le premier club français à régler ce dossier », dit-il, faisant écho au nouvel axe fort du foot pro : Caillot-Nicollin. Le premier est à la tête du collège des clubs de Ligue 1 à la LFP. Le second devrait être le nouveau président du syndicat des clubs pros.