Stade de Reims : Reims, un dernier tremplin pour Abdelhamid ?

Le Stade de Reims réalise un début de saison mitigé. Capables de tenir en échec l’AS Monaco à Louis II lors de la 1ère journée de L1 (2-2), les hommes de David Guion se sont inclinés à Delaune face au LOSC (0-1).

Yunis Abdelhamid ne semble pas inquiet outre mesure, lui qui a guidé la meilleure arrière-garde du championnat (avec seulement 21 buts encaissés en 28 journées) la saison dernière avant des retrouvailles avec l’Europe pour le club champenois 57 ans plus tard. Ce n’est pourtant la Ligue Europa qui fait le plus rêver le défenseur central marocain.

Abdelhamid vise haut avec le Maroc

« Je pense que la seule chose qui peut m’amener à la sélection, c’est d’être bon avec mon club. Bien sûr j’aimerais participer à une compétition internationale avec la sélection marocaine, c’est l’objectif. Je travaille, je fais tout pour être performant, et j’espère que j’aurai la chance de disputer ces compétitions-là (CAN et Coupe du Monde) », a glissé le stoppeur de 32 ans au site Footballogue :