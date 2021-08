Stade de Reims - Mercato : un regret après le PSG, une recrue arrive aujourd'hui

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

En raison de la suspension d'Oscar Garcia, c'est Will Still, son adjoint, qui était sur le banc du Stade de Reims lors du match face au Paris Saint-Germain, perdu (2-0). Présent en conférence de presse d'après-match, Will Still a regretté le but refusé à Marshall Munetsi (51e) pour une position de hors-jeu, qui est intervenu quelques minutes avant le but du break inscrit par Kylian Mbappé (63e).

"C'était difficile, mais je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. Il y a beaucoup de choses positives à retenir. La grande différence entre les deux équipes, c'est l'efficacité. On n'a pas offert beaucoup d'occasions mais on a de nouveau péché dans l'efficacité devant le but. On a eu de la personnalité avec le ballon, on a trouvé des espaces, on a créé des occasions. Il n'y a que du positif à ce niveau-là. On prend deux buts évitables et ce but refusé aurait pu tout changer. J'ose espérer, avec le temps que ça a pris, que la bonne décision a été prise. Mais, oui, cela modifie l'intensité dans les minutes qui suivent", a-t-il déclaré devant les médias.

Par ailleurs, L'Équipe assure qu'Azor Matusiwa (Groningue, 23 ans), est attendu aujourd'hui à Reims pour passer sa visite médicale. Le milieu va coûter environ 4 M€. Dans le sens des départs, son compatriote Kaj Sierhuis (23 ans) est en passe d'être prêté un an sans option d'achat à Heracles Almelo.

🎙 #ZoneMixte



Sur le banc ce soir, Will Still, revient sur la prestation des Rémois 👇 pic.twitter.com/5TMRDCdS61 — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 29, 2021