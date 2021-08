Stade de Reims : un renfort, la piste Baba, Mbuku... Caillot fait un gros point Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une recrue avant la fin de l'été

« La blessure d'Arber Zeneli nous oblige à lui trouver un remplaçant. On ne va pas se précipiter. Nous travaillons les dossiers en fonction des desiderata d'Oscar (Garcia) et normalement nous devrions accueillir un attaquant supplémentaire ».

La piste Rahman Baba

« Baba est sous contrat avec Chelsea. Au poste de latéral gauche, nous avons Ghislain Konan et un jeune – Bradley Locko – sur lequel nous fondons de réels espoirs mais qui doit encore s'épanouir. Le prêt de Baba peut en effet être envisagé. Son profil correspond à nos recherches : on le connaît et il connait le club. On doit négocier avec Chelsea. Pour l'instant, nous sommes loin d'un accord ».

El Bilal Touré ne bougera pas

« Je lui ai rappelé que, n'ayant pas de bon de sortie, il était inenvisageable de le transférer. Il a finalement repris l'entraînement mercredi ».

Le point sur le dossier Nathanaël Mbuku

« Est-ce qu'il va rester ? Je l'espère. Pour le moment, il n'y a pas d'offre le concernant et je m'en réjouis. Il peut encore monter en puissance et réussir une très belle saison. Après, il y a un match fin août contre le PSG et peu de joueurs voudront le rater ».