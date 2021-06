Stade de Reims : vers un premier Mercato minimaliste pour Oscar Garcia ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Lors de sa conférence de presse d'intronisation mercredi, Oscar Garcia a brièvement évoque le Mercato du Stade de Reims. « Nous en avons déjà parlé en interne. On doit déjà attendre de voir quels joueurs partiront. La pré-saison servira à découvrir les joueurs. J'ai évidemment des profils en tête pour certains postes, mais on verra à la fin de la préparation si c'est nécessaire d'en faire venir d'autres (…) Ce n'est pas un Mercato facile, rien ne se passe. Ce n'est pas un problème, on va travailler avec les joueurs qui sont là », a glissé l'Espagnol.

« 90% de l'effectif satisfait le coach »

Présent à ses côtés, le directeur général Mathieu Lacour a de son côté été très clair : il ne faut pas s'attendre à une révolution de palais en Champagne. « 90% de l'effectif satisfait le coach. Il ne faut pas oublier que nous pourrions avoir des recrues qui viennent de l'interne, du deuxième groupe pro. Aujourd'hui, Oscar a choisi d'intégrer de manière définitive certains éléments de la réserve comme Lopy et Flips, mais il n'oublie pas ceux qui ont performé dans le cadre de leur prêt de développement comme Bilal Brahimi, comme Ilan Kebbal brillant en Ligue 2 avec Dunkerque, et Hugo Ekitike qui a confirmé avec Velje au Danemark », a glissé le dirigeant.