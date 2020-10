Stade Rennais - Krasnodar (1-1) : Guirassy et Stéphan font part de leur frustration

Le Stade Rennais avait ce soir l'occasion de prendre les trois premiers points de son histoire en Ligue des Champions. Mais en dépit de plusieurs occasions, et notamment en fin de match, et de plusieurs parades du gardien russe, c'est bel et bien Krasnodar qui a fait la bonne opération de la soirée avec le point du match nul (1-1).

Sur l'antenne de Téléfoot, l'entraîneur Julien Stéphan et l'attaquant, Sehrou Guirassy, ont fait part de leur profonde frustration. Guirassy : "Quand on marque et que l'on prend l'avantage, il ne faut surtout pas tomber dans l'euphorie et rester concentrer. On ne lm'a pas fait. Bon, c'est un point de pris, OK, on ne va pas cracher dessus. Mais c'est tout de même un match nul frustrant, et même si j'ai marqué, ça ne change pas grand chose. Le public ? Franchement, c'était beau. Ils ont fait beaucoup de bruit."

L'entraîneur, Julien Stéphan, tenait le même discours. "On regarde le contenu et il y a forcément de la frustration . On avait de l'ambition. On s'est crées des situations. L'équipe a cherché à couper le rythme. On n'a pas su profiter de notre avantage. On a tout tenté en fin de match, on a eu les occasions et on est tombés sur un grand gardien en face. Il y a de la frustration. Mais quand il vous manque de l'efficacité, ça ne pardonne pas."