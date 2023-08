A la pause, le FC Metz frustre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La première période du Stade Rennais lors de son premier match officiel de la saison 2023-24 a ressemblé à tant d'autres de l'exercice précédent. A savoir, une grosse domination, des actions mais beaucoup, beaucoup de maladresse dans le dernier geste. Même défensivement. Les Bretons ont trouvé le moyen d'encaisser un but seulement une minute après leur ouverture du score (Kalimuendo 20e ; Maziz 21e) ! Gouiri trop dilettante dans le dernier geste Après ce but messin, sur l'un des deux seules occasions des promus (Mikautadze chauffant les gants de Mandanda à la demi-heure), les Rouge et Noir ont outrageusement dominé mais ils n'ont pas su concrétiser leur domination. A deux reprises, Amine Gouiri a fait preuve de dilletantisme alors qu'il était en très bonne position pour marquer. Les hommes de Bruno Genesio ont le match en main, il leur manque un peu plus d'agressivité devant les buts adverses ! Le classement de la Ligue 1

La fiche de Rennes-Metz Réaction immédiate du @FCMetz ⏱️ ! Sur l'engagement, Youssef Maziz égalise et remet sont équipe dans le match 💪 ! #SRFCFCM pic.twitter.com/RIWgP9qD7y — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Stade Rennais a largement dominé les 45 premières de son match face au Metz (1-1). Mais alors qu'Arnaud Kalimuendo avait logiquement ouvert le score, le promu lorrain a égalisé dans la foulée sur quasiment sa seule action de la première période.

Raphaël Nouet

Rédacteur