A la pause, le Stade Rennais enfonce un peu plus les Girondins

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

En quête de rédemption en raison de mauvaises passes en championnat, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux ont abordé le match de cet après-midi le mors aux dents. Mais seuls les Bretons ont regagné les vestiaires avec le sourire. Martin Terrier de près à la 32e minute sur une demi-volée et Benjamin Bourigeaud sur un magnifique coup franc en pleine lucarne ont donné deux buts d'avance au SRFC.

Les Girondins n'ont pas vraiment démérité en cette première période. Mais on est loin de la révolte voulue par Gérard Lopez ou Vladimir Petkovic. Offensivement, ils sont inexistants et, dans les duels, ils ne mettent aucune intensité. Cette équipe va très mal et on voit mal ce qui pourra la réveiller si ce qu'elle a vécu depuis sa défaite historique contre l'OM (0-1) vendredi dernier n'y est pas arrivé...

⚽️ Le @staderennais double la mise ! Sur un coup franc à l'entrée de la surface, @BourigeaudB29 enroule parfaitement son ballon et permet à son équipe de faire le break 🔥#SRFCFCGB pic.twitter.com/Fic25a72IR — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 16, 2022