AS Monaco - Stade Rennais : Génésio trouve des excuses à ses joueurs

Malgré l'ouverture du score de Martin Terrier, le Stade Rennais s'est incliné ce mercredi sur la pelouse de l'AS Monaco (2-1), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Mais pour l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, son équipe n'a pas été récompensée de ses efforts.

"On mène au score, on fait une bonne entame de match. Mais on n'a pas suffisamment appuyé durant notre temps fort. On encaisse un penalty malheureux. Ensuite, on reste encore trop friables dans la gestion de nos temps faibles. La deuxième mi-temps a été assez équilibrée. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions et on prend un but assez heureux. On manque un peu d'expérience dans ces moments-là. C'est dommage parce que sur le contenu du match, on mérite mieux. Il faut parvenir à faire mieux, à être plus solide sur le plan défensif lorsque l'on est sous pression. En ce moment, on n'est pas récompensé de ce qu'on fait. Les faits de jeu sont en notre défaveur."

💬 Bruno Genesio : "𝐋𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭, 𝐢𝐥 𝐚𝐮𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐮 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞̀𝐬 𝐛𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬."



