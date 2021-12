ASSE – Stade Rennais : deux tuiles surprises pour les Bretons à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

En effet, en plus de Flavien Tait (hanche) et de Jérémy Gelin (croisés), les Bretons devront faire sans Birger Meling et Jérémy Doku à Saint-Etienne. Les deux internationaux norvégien et belge sont respectivement remplacés par les jeunes Andy Diouf et Matthis Ablin dans le groupe de 21 en déplacement dans le Forez.

Le onze rennais attendu : A. Gomis - H. Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert – Majer, Martin, Santamaria - Bourigeaud, Laborde, Terrier.