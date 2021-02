ASSE, Stade Rennais : Pierre Ménès torpille Doku avec un tacle déguisé à Puel ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Certaines équipes de Ligue 1 ont fait le pari d'un jeunisme exacerbé cette saison. Que ce soit au niveau du trading - comme le Stade Rennais ou l’OGC Nice - ou de la promotion des pépites déjà présentes au club - comme l’ASSE - les résultats ont pourtant du mal à être criants.

Plus le temps passe, moins Pierre Ménès voit un réel effet positif sur les performances collectives de ces formations. Le consultant de Canal+ a même pris l’exemple des Aiglons, qui ont plongé à la 16e place du classement, pour remettre en cause une stratégie selon lui vouée à l’échec. L’exemple de Jérémy Doku (18 ans), plus chère recrue de l’histoire du Stade Rennais, est la preuve humaine de ces limites.

« Il faut arrêter avec le jeunisme. L’exemple, c’est Doku »

« Il faut arrêter avec le jeunisme. L’exemple, c’est Doku, 18 ans, 25 millions d’euros. Alors le mec, j’ai vu son match à Montpellier. Très bien, super prise de balle, beaucoup de bons dribbles mais il n’y a jamais rien à l’arrivée, fustige-t-il dans Pierrot Face Cam. Il ne sait pas faire une passe, il ne cadre pas une frappe. Ce sont les limites du trading. À un moment donné, quand tu veux avoir des résultats, il faut avoir des joueurs qui ont aussi de l’expérience et qui peuvent encadrer des jeunes plus prometteurs. Et Nice n’a pas du tout fait ça, mis à part avec Schneiderlin qui est très décevant. Je pense qu’on peut se faire du souci pour Nice. » Un peu moins pour l’ASSE (14e) et le Stade Rennais (8e) ?