ASSE : un supporter des Verts prêt à défier le Stade Rennais !

Avant le match de Coupe de France entre Le Puy (N2) et Rennes, Evect propose ce mardi un entretien avec Mathis Royet, le défenseur ponot. Passé par plusieurs clubs de la Loire (Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers La Talaudière Football, OSE, CO Saint-Chamond), puis par Haut-Lyonnais, le joueur est supporter des Verts. "L’AS Saint-Étienne je les ai toujours suivi depuis que je suis petit, j’ai même été abonné pendant deux saisons dans le Kop Sud. Saint-Étienne j’y vais souvent, en plus j’ai mon petit frère qui joue à l’ASSE, en U15 (Mahe Royet, ndlr). L’ASSE dans la famille, on les suit" "C'est sûr que c'est un rêve" Forcément, Mathis Royet, qui avoue se méfier tout particulièrement de Martin Terrier, va donc vivre un grand moment jeudi soir... "Tout stéphanois rêve un jour de pouvoir fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard, pouvoir y jouer. En plus, le stade sera bien plein, ce sera un joli moment à partager avec sa famille, avec tout le monde, ce sera sympa. C’est sûr que c’est un rêve." Formé à Saint-Jean-Bonnefonds, passé par Sorbiers La Talaudière Foot, l'Olympique de Saint-Étienne, Andrézieux ou encore Saint-Chamond, Mathis Royet (Le Puy Foot 43) va affronter le Stade Rennais en quart de finale de la Coupe de France 🏆 #ASSE https://t.co/oPF6DfCgoT — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 27, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le défenseur du Puy Mathis Royet va vivre un grand moment jeudi à Geoffroy-Guichard en Coupe de France contre le Stade Rennais, lui qui est supporter de l'ASSE. "Tout stéphanois rêve un jour de pouvoir fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard, pouvoir y jouer, confie-t-il. En plus, le stade sera bien plein, ce sera un joli moment à partager avec sa famille, avec tout le monde, ce sera sympa. C’est sûr que c’est un rêve."

Laurent HESS

Rédacteur