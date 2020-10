Stade Rennais - Mercato : Camavinga, ambitions futures, C1, Nicolas Holveck se confie

Ambitieux, le Stade Rennais est l'équipe en forme en ce début de saison de Ligue 1. La semaine prochaine, l'effectif de Julien Stéphan va découvrir la Ligue des Champions. Les perspectives sont réjouissantes pour l'ensemble du club breton. Interrogé par Téléfoot, Nicolas Holveck, président du SRFC, a fait le point sur les actualités des pensionnaires du Rhoazon Park.

Holveck est heureux d'avoir pu garder Camavinga

Joyau du Stade Rennais, Eduardo Camavinga est resté en Bretagne malgré de nombreuses sollicitations. Une satisfaction pour Nicolas Holveck : "C’est vrai. Il montre tout son talent au niveau international. Il l’est devenu récemment d'ailleurs. Vous imaginez qu'un joueur de ce talent ne reste pas sans prétendant. Il fait rêver l'Europe entière et les plus grands clubs. Il faut regarder l'inflation et on verra. En plus, on a conservé également Maoussa et Traoré. On a conservé nos forces vives. Avec l’aide de l’actionnaire, on a fait un mercato ambitieux. Mais, on pourra dire à la fin de la saison s'il est réussi."

Holveck juge Guirassy "sous-côté"

Sur le marché des transferts, le Stade Rennais s'est montré également actif dans le sens des arrivées. Holveck s'est réjoui d'avoir attiré Guirassy et Doku : "C'était premier nom sur notre liste, Guirassy a fait l'unanimité. C'est un joueur qui est sous-côté. Au delà de ses buts, c'est un joueur incroyable dans le don de soi même. Il est efficace. C'est un garçon charmant. On voulait recruter des bons mecs. Que ce soit Martin, Nayef ou Sehrou, on a l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont là."

Avant de poursuivre "Notre club a pris une nouvelle dimension car des joueurs intéressants comme Kouassi nous écoutent. Ils sont à l’écoute de notre projet. On a eu la chance d’avoir un beau projet. Le sélectionneur belge a dit que Jérémy Doku était le plus gros transfert de l’été. Il a le même âge sur Camavinga ou Soppy. On a 7 ou 8 joueurs qui sont nés après les années 2000. Ça fait partie de la stratégie sur le long terme. Ça donne des perspectives. Depuis trois, quatre ans, le club progresse. Julien Stéphan montre aussi qu’il faisait jouer les jeunes. Son management attire beaucoup les jeunes joueurs parce qu’ils pourront avoir du temps de jeu et se montrer."

Nicolas Holveck craint la C1

Mardi soir, le Stade Rennais va découvrir la Ligue des Champions. La reine des compétitions européennes fait rêver Nicolas Holveck, qui craint néanmoins l'enchaînement des matches. "La difficulté au niveau de la LDC, c'est le fait de gérer l’enchainement de matches en Ligue 1 et en C1. Il faudra être compétitif en championnat. Mais, j'ai pleinement confiance en Julien Stéphan et son staff. On a effectif riche. Tous les postes ont été doublés. On n'a pas le meilleur effectif, mais on a une grande équipe."