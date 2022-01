Clermont – Rennes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Pascal Gastien récupère deux de ses joueurs suspendus pour ce match face à Rennes : son fils Johan et Pierre-Yves Hamel. Trois joueurs (Bayo, Allevinah, Khaoui) sont toujours à la CAN. Le gardien Arthur Desmas et le défenseur Jean-Claude Billong sont blessés. Lucas Da Cunha, prêté par Nice et formé à Rennes, pourrait figurer pour la première fois dans le groupe.

Les absents du côté de Clermont : Bayo, Allevinah, Khaoui (CAN), Desmas, Billong (blessé).

Avec ou sans Sulemana, de retour de la CAN ?

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio doit clarifier les situations de Romain Salin et Flavien Tait, absents le week-end passé lors du carton rennais contre Bordeaux mais pas encore officiellement forfaits pour ce match. Pour le reste, rien à signaler d'autres que les absents pour cause de CAN. Eliminé avec le Ghana, Kamaldeen Sulemana pourrait être rentré à temps...

Les absents du côté de Rennes : H.Traoré, A.Gomis, Aguerd, (CAN), Salin, Gélin (blessé), Salin, Tait, Sulemana (incertains).

Clermont : Djoco - Zedadka, Hountondji, Ogier (cap.), N'Simba - Gastien, Abdul Samed - Dossou, Berthomier, Rashani – Hamel.

Rennes : Alemdar - Assignon, Omari, Badé, Truffert - Bourigeaud (cap.), Martin, Majer - Doku, Laborde, Terrier.