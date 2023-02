Coup dur à Clermont, Genesio fan de Traoré, Sousa reprend du service

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Clermont : Caufriez absent un mois

Sorti à la 57e du match contre l'OM (0-2) samedi soir, Maximiliano Caufriez ne reviendra pas sur les terrains avant un mois. Le défenseur central belge de 25 ans souffre des ischio-jambiers, a révélé le club auvergnat hier soir. Un coup car il est une pièce importante du système défensif de Pascal Gastien. Et que Clermont s'apprête à vivre quelques matches difficiles dans la course au maintien, avec des déplacements à Rennes et Toulouse, ou encore les réceptions de Strasbourg et Lens.

Stade Rennais : Genesio compte beaucoup sur Traoré

Bien que blessé, le latéral droit et capitaine du Stade Rennais Hamari Traoré a fait le voyage jusqu'en Pologne avec ses partenaires, qui y ont affronteront ce soir le Shakhtar Donetsk en playoffs de l'Europa League. En conférence de presse, l'entraîneur breton, Bruno Genesio, a expliqué pourquoi : "Je lui ai demandé d'être parmi nous pour ce match car c'est notre capitaine, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe, quelqu'un de toujours très positif, qui emmène avec lui cette positive attitude sur les autres joueurs et le staff même, il fait le lien entre la jeune et moins jeune génération, il est écouté de tout le monde. Donc, dans ce moment un peu plus difficile, il me paraissait important qu'il soit parmi nous pour apporter tout ça".

Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa reprend du service dans le Calcio

Entraîneur des Girondins de Bordeaux de mars 2019 à juin 2020, Paulo Sousa était sans club depuis l'été dernier et un passage catastrophique à Flamengo. Désireux de durcir les méthodes par rapport à ses prédécesseurs, le Portugais s'était mis tout le vestiaire rubronegro à dos et avait été démis de ses fonctions à mi-saison. Libérés par son départ, Gabigol, Pedro et autres David Luiz sont devenus champions d'Amérique du Sud quatre mois plus tard... Dans l'attente d'un nouveau challenge, Sousa vient d'être nommé entraîneur de la Salernitana, 16e de Serie A avec seulement quatre points d'avance sur la zone rouge.

Troyes a fait le forcing pour un international sénégalais

Selon les informations de l’Equipe, l’ESTAC aurait poussé cet hiver pour obtenir le prêt l'international sénégalais Demba Seck (22 ans), qui évolue actuellement au Torino. Cependant, l’ailier n’a pas débarqué dans l’Aube, les dirigeants des deux clubs n’ont pas trouvé un accord.