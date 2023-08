Face à Metz, le Stade Rennais a confirmé ses ambitions... et ses lacunes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

En attendant le Strasbourg-Lyon de ce soir, le Stade Rennais est leader de la Ligue 1 grâce à une différence de buts de +4. La victoire des Rouge et Noir sur le FC Metz (5-1) cet après-midi n'a souffert aucune discussion, tant les promus sont venus pour défendre. Elle a également confirmé les grosses ambitions bretonnes, qui se verrait bien terminer dans le Top 4 après son mercato étincelant (Le Fée, très bon face à Metz, Blas, Matic) et fort de sa dynamique des dernières saisons.

Encore et toujours un problème d'efficacité

Au vu de ce que les Rennais ont montré pendant 90 minutes, ils ont assurément les moyens de finir haut, même si la faiblesse de l'adversaire demande confirmation. Mais il y a un problème récurrent, car déjà présent les saisons précédentes, qu'il va leur falloir régler au plus vite : l'efficacité. Certes, les Rouge et Noir ont inscrit trois buts, par Kalimuendo (20e), Gouiri (52e), Doku (67e) et Salah (87e, 93e). Mais ils se sont procurés près du triple d'occasions dangereuses, que le dilettantisme récurrent de Gouiri ou le manque d'efficacité chronique de Kalimuendo et Doku ont gâché. Face à Metz, ça a été sanctionné par un score de 1-1 à la pause. Les Lorrains ont ensuite craqué mais pas sûr que ça passera pour le SRFC face à des adversaires d'un niveau supérieur. Bruno Genesio va devoir travailler sur le sujet !

