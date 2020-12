FC Lorient - Stade Rennais (0-3) : le jardinier victime d'un accident au Moustoir est décédé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La nouvelle avait rapidement été relayée après la rencontre entre Lorient et le Stade Rennais. Victime de la chute d'une barre de luminothérapie, un jardinier du Moustoir a été gravement accidenté ce dimanche. Si les secours sont vite intervenus, cela n'a pas été suffisant.

Ouest France nous apprend en effet ce soir que le jardinier, âgé de 38 ans, n'a pas survécu à ses blessures. « C’est un accident terrible. Je ne peux rien dire de plus à cette heure », a confié le maire de Lorient. Une réunion de crise a par ailleurs eu lieu avec le responsable de la sécurité du stade alors que la police du commissariat de Lorient a ouvert une enquête pour « comprendre les circonstances de l'accident ».