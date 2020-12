FC Lorient – Stade Rennais (0-3) : les trois piliers du renouveau confirmé des Bretons

Après Nice et l'OM, le Stade Rennais vient d’enchaîner un troisième succès consécutif, confirmant que tout va mieux au sein du club breton. Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, peut comptabiliser les nombreux signaux positifs.

Da Silva, buteur de moins en moins surprenant

Alors que la trêve hivernale se profile, Damien Da Silva est tout simplement le meilleur buteur rennais du début de saison à égalité avec Adrien Hunou (quatre buts chacun). Le signe de l'importance du défenseur central, notamment dans le domaine offensif. Ce dimanche, d'une belle reprise du pied droit, Da Silva a montré qu'il pouvait se montrer adroit face au but adverse. Cela a permis de placer ses partenaires sur les bons rails dès le milieu de la première période. Un apport forcément précieux en plus d'un travail défensif impeccable.

Jérémy Doku, recrue enfin libérée

En investissant près de 30 millions d'euros cet été pour Jérémy Doku, tout en poussant Raphinha vers le départ, le Stade Rennais a pris un risque que les supporters n'ont pas franchement compris au vu du parcours rennais par la suite. Néanmoins, ce dimanche, l'ailier arrivé d'Anderlecht a montré qu'il était peut-être sur la bonne route. Son premier but rennais se fait certes encore attendre, mais Doku a montré une mobilité et une facilité technique convaincante. L'illustration la plus évidente est le très bel échange qui a débouché au but de Bourigeaud.

Terrier, symbole des remplaçants décisifs

Martin Terrier, l'une des recrues phares de l'été, a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 16 octobre dernier, lorsque le Stade Rennais avait ramené un point de Dijon (1-1). Un but forcément libérateur pour Terrier qui met aussi en valeur l'apport important des remplaçants lors des dernières rencontres. Après le but décisif de Hunou face à Marseille après son entrée en jeu, Terrier y va donc également de sa réalisation en sortie de banc. Un bon signe pour Julien Stéphan, c'est tout un groupe qui semble concerné.