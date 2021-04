Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : Génésio pousse un gros coup de gueule

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après la démission de Julien Stéphan, Bruno Génésio a su redonner un cap au Stade Rennais. Dans le derby face au FC Nantes (1-0), la lumière est venue de Martin Terrier.

En conférence de presse, l'entraîneur du SRFC n'était pas satisfait de la performance de ses hommes : "Le plus important pour continuer à avancer et encore plus dans un derby, c'était de gagner, et c'est ce qu'on a fait. Mais sur le contenu du match, on doit faire beaucoup mieux. Il nous a encore manqué de percussion dans les 25 derniers mètres. On reste toujours à la merci d'une erreur ou d'une situation dangereuse comme en toute fin de match. On a eu plusieurs occasions de tuer le match et on n'a pas réussi à les concrétiser. Il faut plus de spontanéité, d'agressivité aussi."

Mais, sur le plan comptable, Génésio était satisfait par l'opération des Bretons : "Cette victoire nous permet d'avancer, de revenir sur Marseille (6e, à 1 point devant). Mais l'objectif est toujours de bien préparer le prochain match, de les prendre les uns après les autres, et on verra dans le sprint final s'il est possible d'aller chercher cette place européenne. Il faut d'abord nous améliorer dans notre jeu, ça passera par là."