FC Nantes : le Stade Rennais fait redescendre les Canaris sur terre après l’exploit contre le PSG

Impossible de passer à côté de LA performance du week-end en Ligue 1. En s’imposant avec brio face au PSG (3-1), samedi soir à la Beaujoire, le FC Nantes est évidemment sacré club de la 25e journée. En plus d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche, pas moins de 5 Canaris ont trouvé place dans l’équipe type : Nicolas Pallois, Alban Lafont, Andrei Girotto, Quentin Merlin et enfin Moses Simon.

L’Équipe précise que le FC Nantes a obtenu de ce fait la meilleure moyenne d’équipe de la saison (7,2)... juste devant... le Stade Rennais ! Le club rival du FC Nantes avait en effet obtenu un joli 7,1 après sa superbe prestation face à l’OL le 7 novembre dernier au Roazhon Park (4-1). Franck Le Dorze, correspondant de L’Équipe en Bretagne, n’a pas oublié de signaler que le PSG avait de toute façon très souvent des difficultés devant les clubs locaux. Notamment face à ce même Stade Rennais, celui qui lui pose le plus de problèmes depuis l'arrivée de QSI aux manettes.

« Depuis l’arrivée de QSI, le PSG souffre face aux clubs bretons avec 11 défaites de L1 en 10 ans : Stade Rennais (5 fois), FC Nantes (3), EA Guingamp (2) et FC Lorient (1). Et c’est arrivé 7 fois depuis 2018 ! Plus la Coupe de France pour Rennes et élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp en 2019 », a-t-il égrené avec fierté sur Twitter. Grégory Ascher, présentateur sur la chaîne L’Équipe, a conclu sur un trait d’humour très breton : « Cette partie Ouest de la France ne plait pas au PSG. Après Rennes, Nantes... Je serait Saint Sébastien sur Loire je commencerai sérieusement à croire en mes chances. »

