FC Nantes : pourquoi Laurienté n’a jamais eu sa chance au Stade Rennais

Trois buts, une passe décisive... La dynamique des quatre derniers matches est très positive pour Armand Laurienté (22 ans), qui ne s’arrête pas de faire les gros titres depuis son sublime coup-franc contre le FC Nantes dimanche à la Beaujoire (1-1).

Formé au Stade Rennais, le milieu offensif du FC Lorient n’a pas pu s’y imposer et il a longtemps traîné des lacunes physiques qui pourraient expliquer son échec chez les Rouge et Noir.

« Il a eu un retard physique dans sa formation »

« Armand a un vrai mental de compétiteur car il a eu un retard physique dans sa formation, et il a dû toujours aller chercher les choses car il était le plus petit, soufflent ses agents Johan Caurant et Roberto Meloni. À partir du moment où il a rattrapé ce retard, il a pu s’exprimer et il était important pour lui de jouer sans être réduit à un rôle de complément. »

Prêté en L2 au FC Lorient la saison dernière, Laurienté y est ainsi resté pour s’épanouir en L1 et peut également espérer quelques responsabilités avec les Espoirs. Ses dernières prouesses peuvent désormais lui permettre d’oublier son échec au Stade Rennais.

