FC Nantes, Stade Rennais : habitué à la Bretagne, il aurait pu entraîner l'OM et le PSG !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Qui dit Gourcuff dit Bretagne. Du moins pour Christian, et non son fils ex-footballeur, qui a passé une majeure partie de sa vie d'entraîneur sur les bancs de touche du FC Lorient, principalement, du Stade Rennais et même du FC Nantes il y a quelques mois. Désormais retiré du football professionnel, Gourcuff peut parfois révéler quelques anecdotes sur les dessous de sa propre histoire.

Comme il l'a fait le week-end dernier dans le quotidien l'Equipe, au travers de contacts avec des clubs phares de la L1 qui n'ont pas abouti. Extrait : "Le PSG ? Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n’avais pas un nom clinquant. La deuxième fois, un dirigeant de Marseille m’appelle, car Abel Braga est viré. Il me donne rendez-vous à Paris, avec Robert Louis-Dreyfus. J’arrive avec mon ordi, je suis reçu très poliment, mais je me rends compte, au bout de deux minutes, qu’il n’en a rien à faire. Je parle de foot, je ne l’intéresse pas."